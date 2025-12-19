Угрожает пойти в суд: Центробанк России снова пытается запугать Европу

Центробанк России снова угрожает Европе. Российский регулятор говорит, что расширит свои юридические действия за пределы иска против бельгийского депозитария Euroclear.

Какое заявление сделал российский Центробанк?

Центральный банк России сказал, что подаст иски к европейским банкам в российском суде. Такие действия регулятор хочет сделать, как ответ на попытки Европы использовать замороженные российские активы для помощи Украине, сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters.

Банк России объявляет, что потребует компенсации от европейских банков в российском арбитражном суде за убытки, причиненные незаконным блокированием и использованием его активов, в размере, что соответствует незаконно удерживаемым активам и потерянной прибыли,

– говорит российский регулятор.

В то же время Центробанк России не уточняет с какими именно европейским банкам он будет судиться. В комментарии Reuters, российский регулятор лишь указал, что подаст в суд на "институты, которые незаконно удерживают и блокируют способность Банка России распоряжаться его активами".

Обратите внимание! Российский Центробанк продолжает называть планы ЕС использовать замороженные активы – незаконными.

Неудивительно, что угрозы идут именно в адрес бельгийского депозитария Euroclear. Ведь там находится большая часть замороженных российских активов в Европе. Для понимания, сейчас на европейской территории содержится – 210 миллиардов евро, из них – 185 миллиардов евро в Бельгии, сообщает Politico.

Что известно о ситуации, по кредиту?

ЕС утвердил кредит для Украины. Однако он не в счет замороженных российских активов, как ожидалось ранее. Такое решение не удалось принять из-за сопротивления Бельгии.

Европа утвердила специальный кредит для Украины под 0%. Вместе с этим, ЕС "оставляет за собой право использовать активы России".

Недавно стало известно, что Центробанк России подал иск в Московский арбитражный суд. Российский регулятор требует от Euroclear 229 миллиарда долларов. Это не только активы, Кремль также хочет дополнительное покрытие расходов, в частности, из-за потери доходов.

Важно! Общая сумма кредита составляет – 90 миллиардов евро. Эта помощь должна предоставляться в течение 2026 – 2027 годов.