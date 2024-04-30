Ценовой потолок на нефти из России не работает, – группа страховщиков объяснила, что происходит

Западные компании, которые предоставляют услуги по страхованию, оценили эффективность нефтяных санкций против России. Прежде всего речь идет о ценовом потолке на российскую нефть.

Напомним, что в декабре 2022 года страны G7 установили ценовой потолок на российский на уровне 60 долларов за баррель. Главная цель – ограничения доходов Кремля после полномасштабного вторжения в Украину, сохраняя при этом поток российской нефти, чтобы избежать резкого скачка цен на энергоносители. Эту идею лоббировал официальный Вашингтон.

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На Западе раскритиковали ценовой потолок на российскую нефть

Мощная группа западных страховых компаний заявила, что предельная цена на российскую нефть не работает, поскольку все больше судов и связанных сервисов участвуют в так называемой параллельной торговле. Мол, санкции только подтолкнули больше танкеров присоединиться к теневому флоту, который Россия использует для экспорта нефти.

Международная группа клубов страхования ответственности судовладельцев (The International Group of P&I Clubs) заявила, что у ограничения цен на российскую нефть не было значительного успеха с момента его введения 2 года назад. Среди главных причин следующие:

Россия переключилась на собственный флот;

Кроме того, россияне используют суда, которые не находятся под наблюдением Запада.

Сообщают, что около 800 танкеров уже покинули международную группу и присоединились к так называемому теневому флоту России.

Соответствующее заявление представили как письменное доказательство на парламентских слушаниях в Великобритании. Группа заявляет, что в ее состав входят 12 морских страховщиков, которые покрывают 87% мирового океанского тоннажа.

В то же время чиновники из США и ЕС заявляют, что ценовой потолок позволил сократить финансовые поступления в Россию, одновременно обеспечив поступление нефти и избежав ценового шока.