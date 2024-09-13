Золото установило новый исторический рекорд

Самый известный драгоценный металл в мире снова стремительно подорожал. Поддержкой для золота стали сигналы из США.

Цена золота взлетела до нового рекорда

Золото снова начало дорожать после публикации данных об инфляции в США, которые оказались выше, чем прогнозировали. В то же время в первой экономике мира фиксируют увеличение заявок на пособие по безработице, что усиливает ожидания, что Федеральная резервная система США снизит процентные ставки на заседании, которое запланировано на следующую неделю.

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Кроме того, Европейский центральный банк снизил ключевые процентные ставки, что способствовало усилению позиций евро против доллара. Регулятор принял такое решение второй раз подряд.

Вполне вероятно, что "начало цикла снижения ставок" будет способствовать росту цен на золото. Как правило, более низкие ставки оказывают положительное влияние на драгоценные металлы. Также подорожанию золота помогает сильный спрос как среди мировых центральных банков, так и вне биржи.

В результате золото подорожало на спот-рынке на 1,4%, установив новый исторический рекорд. Речь идет о цене на уровне 2547 долларов за унцию. Другие драгоценные металлы также подорожали. Среди них серебро, платина и палладий. По состоянию на 13 сентября золото торгуется на рынке с ценой на уровне 2569 долларов за унцию, превзойдя предыдущий максимум, согласно данным Trading Economics.

Часто саме комерційні банки першими реагують на головні виклики часу. Наприклад, з перших днів повномасштабного вторгнення Райффайзен Банк надав українцям 1,3 мільярда гривень допомоги, впроваджує соціальні ініціативи та працює на відновлення та розвиток економіки країни.