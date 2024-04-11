Какие факторы представляют серьезную угрозу для золота

С начала года цены на золото стремительно растут и фиксируют новые исторические максимумы на рынке. Однако эксперты предупреждают о факторах, которые могут остановить подорожание драгоценного металла.

Специалисты указали, что дальнейший рост цен на золото достаточно уязвим. Они выделили сразу ряд причин.

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Какие факторы могут остановить рост цен на золото

В частности, отмечают, что подорожанию золота не способствуют фундаментальные показатели:

Доходность казначейских облигаций растет;

Доллар укрепляет позиции на рынке, достигнув нескольких пиковых уровней;

В то же время монетарная политика Федеральной резервной системы США остается жесткой.

Недавнее подорожание золота – это результат эффекта "догоняющего развития", поскольку стоит учитывать отставание цен на драгоценный металл в 2023 году.

, что 8 апреля золото выросло доза унцию, установив новый исторический максимум . К тому же это произошло через 7 дней после предыдущего рекорда.

Сразу ряд аналитиков считают, что дальше цены на золото могут вырасти минимально. Кроме того, они подчеркивают, что драгоценный металл очень уязвим перед падением.

На момент создания этого материала, 11 апреля стоимость золота колеблется на уровне 2336 долларов за унцию, согласно данным Markets Insider. Драгоценный металл пока демонстрирует положительную динамику на рынке.