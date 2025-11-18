Какого цвета золото имеет самую высокую цену сейчас

Существуют золотые изделия различных оттенков. В частности, многие украшения выполнены в белом, розовом, лимонном и красном золоте.

Почему бывает золото разных цветов?

Цвет золота в первую очередь зависит от состава сплава, сообщает 24 Канал.

Состав сплава, в зависимости от цвета золота, такой:

красное золото – такой оттенок создается благодаря добавлению меди;

желтое золото – в золотой сплав добавляется цинк и серебро;

розовое золото – этот цвет создается, благодаря смешиванию серебра и меди;

белое золото – золото в сочетании с серебром, никелем или палладием;

лимонное золото – этот оттенок является следствием легирования золота с медью и серебром.

Влияет ли цвет золота на его стоимость?

В теории, цвет золота должен был бы влиять на стоимость. Ведь примеси в составе сплава имеют разную цену.

Однако, на самом деле, цена золотого изделия в первую очередь формируется через следующие факторы:

бренд;

место покупки;

дизайн;

наличие драгоценных камней;

проба;

эксклюзивность и так далее.

Нужно понимать, что именно проба показывает сколько действительно чистого золота присутствует в сплаве. Чтобы определить процент, нужно указанное число разделить на 10. На практике такие расчеты выглядят так:

если на изделии указана 333 проба – 33,3% золота в сплаве;

583 проба – 58,3% золота;

585 – 58,5% золота;

750 – 75%.

Сколько можно получить за сдачу золота?

НБУ устанавливает закупочные цены, в зависимости от пробы. По состоянию на 17 ноября, они были такие:

если на изделии указана 333 проба – 1 814,61 гривны за грамм

375 проба – 2 043,48 гривны за грамм;

500 проба – 2 724,64 гривны за грамм;

583 проба – 3 176,92 гривны за грамм;

585 проба – 3 187,82 гривны за грамм;

750 проба – 4 086,95 гривны за грамм;

900 проба – 4 904,34 гривны за грамм;

999 проба – 5 443,82 гривны за грамм.

Обратите внимание! Нацбанк сегодня установил закупочную цену на золото наивысшего качества – 5 504,31 гривны за грамм.

Что происходит с ценами на золото сейчас?

В 2025 году рекордная стоимость золота была зафиксирована 20 октября. Унция этого металла тогда имела цену – 4 381,21 доллара.

В последнее время золото несколько дешевело. Однако 17 ноября стоимость этого металла стабилизировалась. Его цена за унцию составила – 4 077,57 доллара, отмечает Reuters.

Интересно! С начала года золото подорожало на более чем 50%.