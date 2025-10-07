Новый золотой рекорд: этот металл растет в цене ежедневно
- Стоимость золота выросла до рекордных 3 977,19 доллара за унцию из-за шатдауна в США, ожидаемое снижение ставок ФРС и растущий спрос.
- Goldman Sachs повысил прогноз цены на золото на декабрь 2026 года с 4 300 до 4 900 долларов за унцию.
Стоимость золота за 2025 год выросла на почти 50%. Во вторник этот металл продолжил дорожать. Новое рекордное значение во время сессии – 3 977,19 доллара за унцию.
Почему дорожает золото?
По состоянию на утро 7 октября, стоимость золота выросла на 0,1% и составляла – 3 977,19 доллара, сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters.
Почему золото снова подорожало:
- шатдаун в США;
- вероятное снижение ставок ФРС в этом месяце;
- растущий спрос.
В течение года цена этого металла увеличивалась, в частности, под влиянием:
- ослабления доллара;
- активных покупок Центробанков и других факторов.
В понедельник Goldman Sachs повысил свой прогноз цены на золото на декабрь 2026 года с 4 300 до 4 900 долларов за унцию, ссылаясь на значительный приток средств из западных биржевых фондов и скупки средств центральными банками,
– отмечает издание.
Нужно понимать, что золото хорошо растет именно в условиях неопределенности. В том числе и геополитической напряженности.
Важно! Центробанк Китая продолжает наращивать золотые запасы.
Как выросла цена на золото в октябре?
1 октября золото начало стоить – 3 891,96 доллара за унцию. А уже 3 числа – 3 857,25 доллара за унцию.
Вчера золото стоило – 3 944,63 доллара за унцию. Это было рекордное значение, по состоянию на 6 число.
Обратите внимание! 7 октября закупочная цена банковского золота в НБУ – 5 182,02 гривны.