28 января, 19:00
3

За два дня подорожал почти на 300 долларов: этот металл продолжает расти

Анастасия Зорик
Основные тезисы
  • Стоимость золота за два дня выросла до более 5 300 долларов за унцию, из-за геополитической и экономической неопределенности.
  • Росту цены золота способствует ослабление доллара и повышенный спрос со стороны Центробанков.

Вчера стоимость золота подскочила более чем на 3%. Цена этого металла достигла исторического максимума. Этому, в частности, способствовала геополитическая неопределенность.

Как увеличилась стоимость золота сейчас?

Также росту стоимости золота способствовала экономическая нестабильность, сообщает Reuters.

Вчера максимум золота достиг – 5 181,84 доллара за унцию. В целом этот металл за 2026 год вырос в цене более чем на 20%.

Сегодня золото продолжило дорожать. Его цена увеличилась на 2%, преодолев – 5 300 долларов за унцию, сообщает Financial Times.

Важно! Золото растет, в частности, из-за того, что инвесторы сейчас считают его достаточно надежным, чтобы уберечь активы.

Также росту золота способствует:

  • ослабление доллара (на этой неделе он упал на 1,5%, относительно основных валют);
  • спрос Центробанков на золото.

Интересно, что вместе с золотом дорожает и серебро. Оно увеличилось почти на 4%, достигнув уровня – 117 долларов за унцию.

Что важно знать о росте золота сейчас?

  • Трамп сделал важное заявление. Американский президент сообщил, что падение доллара – это, наоборот, хороший знак. В частности, для бизнеса. После этих слов, ситуация обострилась еще больше. Доллар продолжил снижаться. Такое падение валюты поддержало золото. Ведь этот металл стал дешевле и, соответственно, доступнее для владельцев других валют.

  • Цена на золото стремительно увеличивалась. Для понимания, только в этот понедельник указанный металл достиг уровня – 5 тысяч долларов за унцию.

  • Кроме этого, сейчас рынок корректируется под влиянием новых сигналов из ФРС. Ведь существуют опасения, относительно независимости банка.

Интересно! Deutsche Bank и Societe Generale прогнозируют, что до конца 2026 года золото подорожает до – 6 тысяч долларов за унцию.