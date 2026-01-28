За два дня подорожал почти на 300 долларов: этот металл продолжает расти

Вчера стоимость золота подскочила более чем на 3%. Цена этого металла достигла исторического максимума. Этому, в частности, способствовала геополитическая неопределенность.

Как увеличилась стоимость золота сейчас?

Также росту стоимости золота способствовала экономическая нестабильность, сообщает Reuters.

Вчера максимум золота достиг – 5 181,84 доллара за унцию. В целом этот металл за 2026 год вырос в цене более чем на 20%.

Сегодня золото продолжило дорожать. Его цена увеличилась на 2%, преодолев – 5 300 долларов за унцию, сообщает Financial Times.

Важно! Золото растет, в частности, из-за того, что инвесторы сейчас считают его достаточно надежным, чтобы уберечь активы.

Также росту золота способствует:

ослабление доллара (на этой неделе он упал на 1,5%, относительно основных валют);

спрос Центробанков на золото.

Интересно, что вместе с золотом дорожает и серебро. Оно увеличилось почти на 4%, достигнув уровня – 117 долларов за унцию.

Что важно знать о росте золота сейчас?

Трамп сделал важное заявление. Американский президент сообщил, что падение доллара – это, наоборот, хороший знак. В частности, для бизнеса. После этих слов, ситуация обострилась еще больше. Доллар продолжил снижаться. Такое падение валюты поддержало золото. Ведь этот металл стал дешевле и, соответственно, доступнее для владельцев других валют.

Цена на золото стремительно увеличивалась. Для понимания, только в этот понедельник указанный металл достиг уровня – 5 тысяч долларов за унцию.

Кроме этого, сейчас рынок корректируется под влиянием новых сигналов из ФРС. Ведь существуют опасения, относительно независимости банка.

Интересно! Deutsche Bank и Societe Generale прогнозируют, что до конца 2026 года золото подорожает до – 6 тысяч долларов за унцию.