Подорожал более чем на 1000 долларов за месяц: цена на этот металл растет почти ежедневно
- Золото достигло рекордной цены почти 5 600 долларов за унцию из-за геополитической неопределенности, экономические проблемы и другие факторы.
- Цена золота выросла на 10% за неделю.
Золото установило новый рекорд. Этот металл почти достиг 5 600 долларов за унцию. Такому подорожанию способствовало то, что инвесторы продолжают искать безопасные гавани для своих активов.
Как растет цена на золото сегодня?
Спотовая стоимость золота выросла на 2,7%. Этот металл поднялся до 5 546,29 доллара за унцию, сообщает Reuters.
Читайте также Украинцы могут получить почти 11 тысяч гривен: кто имеет право подать заявку
Важно! Максимум стоимости золота также был установлен во время сегодняшней сессии. Он составил – 5 594,82 доллара за унцию.
По каким еще причинам растет цена на золото:
- геополитическая неопределенность;
- экономические неурядицы;
- ослабление доллара;
- спрос на золото со стороны Центробанков;
- рост опасений, относительно независимости ФРС.
Инвесторы обеспокоены независимостью Федеральной резервной системы США на фоне уголовного расследования администрации Трампа в отношении председателя Джерома Пауэлла, попыток уволить главу ФРС Лизу Кук и будущего выдвижения кандидата на замену Пауэлла в мае,
– указывает издание.
Заметим, что на цену золота ощутимо влияет политика Трампа. Его действия привели к тому, что торговая система распадается на региональные блоки.
Впервые отметку 5 000 долларов золото преодолело еще в понедельник, сообщает Reuters. В целом за неделю этот металл вырос на 10%.
Динамика роста цены золота выглядит так:
- в 2025 году золото выросло в цене на примерно – 64%;
- а за январь 2026 года – на 27%.
Интересно! Подорожало и серебро. Оно достигло 120 долларов за унцию.
Какие еще факторы стали решающими для рынка золота?
США еще вчера обратились к Ирану. Трамп предложил иранскому правительству заключить соглашение, по ядерному оружию. Американский президент также внес предупреждение о возможной атаке США. По словам Трампа, на этот раз "удар" будет жестче чем в прошлом году.
Стоит сказать, что американские силы уже находятся недалеко от Ирана. Они прибыли, как предостережение для иранского руководства.
Вчера ФРС не снизили ключевую ставку. Ситуация разворачивалась так, как и предсказывали аналитики.