Подорожал более чем на 1000 долларов за месяц: цена на этот металл растет почти ежедневно

Золото установило новый рекорд. Этот металл почти достиг 5 600 долларов за унцию. Такому подорожанию способствовало то, что инвесторы продолжают искать безопасные гавани для своих активов.

Как растет цена на золото сегодня?

Спотовая стоимость золота выросла на 2,7%. Этот металл поднялся до 5 546,29 доллара за унцию, сообщает Reuters.

Читайте также Украинцы могут получить почти 11 тысяч гривен: кто имеет право подать заявку

Важно! Максимум стоимости золота также был установлен во время сегодняшней сессии. Он составил – 5 594,82 доллара за унцию.

По каким еще причинам растет цена на золото:

геополитическая неопределенность;

экономические неурядицы;

ослабление доллара;

спрос на золото со стороны Центробанков;

рост опасений, относительно независимости ФРС.

Инвесторы обеспокоены независимостью Федеральной резервной системы США на фоне уголовного расследования администрации Трампа в отношении председателя Джерома Пауэлла, попыток уволить главу ФРС Лизу Кук и будущего выдвижения кандидата на замену Пауэлла в мае,

– указывает издание.

Заметим, что на цену золота ощутимо влияет политика Трампа. Его действия привели к тому, что торговая система распадается на региональные блоки.

Впервые отметку 5 000 долларов золото преодолело еще в понедельник, сообщает Reuters. В целом за неделю этот металл вырос на 10%.

Динамика роста цены золота выглядит так:

в 2025 году золото выросло в цене на примерно – 64%;

а за январь 2026 года – на 27%.

Интересно! Подорожало и серебро. Оно достигло 120 долларов за унцию.

Какие еще факторы стали решающими для рынка золота?