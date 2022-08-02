Нефть торгуется ниже важной психологической отметки: какая цена баррелей WTI и Brent

Рынок нефти продолжает демонстрировать негативную динамику. По крайней мере, две самые известные марки нефти торгуются ниже важной психологической отметки. Какая актуальная цена читайте в материале 24 канала.

Сколько стоит нефть

Фьючерсы на нефть марки Brent во вторник, 2 августа 2022 года, торгуются на уровне 99,71 доллара за баррель. С момента открытия рынка нефть подешевела на 0,32%, по данным Finance! Yahoo .

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В то время как сентябрьские контракты на нефть эталонной американской марки WTI стоят 93,88 доллара за баррель. С начала торговой сессии данная марка выросла в цене на 0,01%.

Какие сценарии развития на рынке нефти возможны

В целом следует учитывать, что цены на рынке нефти существенно зависят от того, когда и вообще будет ли рецессия. В Goldman Sachs считают, что стоимость нефти Brent этим летом может вырасти до 140 долларов за баррель, однако при отсутствии рецессии. В то же время специалисты из Королевского банка Канады ожидают , что сырье может подорожать до 150 долларов и даже выше барреля в течение следующих 18 месяцев.

Что такое рецессия Это фаза экономического цикла, во время которой происходит общее снижение экономической активности. Обычно рецессии встречаются при общем снижении издержек.

Тогда если рецессия все-таки начнется, то нефть может упасть в цене до 65 долларов в этом году с последующим падением до 45 долларов в следующем году, прогнозирует Citigroup. Дело в том, что рецессия повлияет на спрос на нефть в мире.

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