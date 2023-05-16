Всего за 17 дней до почти 2 миллиардов: рынок криптовалют "разорвала" новая мемная монета

На рынке криптовалют "выстрелила" новая мемная цифровая монета. Речь идет о токене Pepe, на создание которого вдохновил популярный в интернете мем с лягушкой. О цене и динамике на рынке читайте дальше в тексте.

Мемные цифровые монеты – это очень спекулятивные и чрезвычайно волатильные криптоактивы, по существу входящие в своеобразную категорию на рынке. Эти токены снова оказались в центре внимания благодаря стремительно подорожавшей монете Pepe.

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Взлет еще одного мемного токена на рынке

Цифровая монета Pepe всего за 17 дней взлетела в цене на 7000%. Этот токен был создан 16 апреля 2023 года. По состоянию на 5 мая рыночная капитализация Pepe достигла отметки на уровне 1,8 миллиарда долларов.

Динамика этого токена свидетельствует о возобновлении интереса среди инвесторов к мемным криптовалютам. За первую неделю мая объем торгов вырос до 2,6 миллиарда долларов. За неделю до этого этот показатель оценивали в 408 тысяч долларов, согласно данным Dune Analytics.

К теме! Когда рыночная стоимость Pepe остановилась на уровне 740 миллионов долларов, то этот токен входил в тройку крупнейших мемных монет, уступив Dogecoin и Shiba inu.

Что касается токена Pepe, то его стоимость уже рухнула на 60% от пикового уровня. На момент создания этого материала цена цифровой монеты колеблется на уровне 0,00000167 доллара. Ее рыночная капитализация составляет 651,4 миллиона долларов, согласно CoinMarketCap.

Об основных изменениях на рынке криптовалют за прошедшую неделю читайте за ссылкой. Инвестор и венчурный капиталист Хамат Палихатития заявил, что американские регуляторы начали активнее усиливать давление на криптоиндустрию. В связи с этом он считает, что криптовалюты в США умерли.