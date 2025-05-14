США спровоцировали резкие изменения на рынке нефти
- Цены на нефть снижаются после роста из-за ожиданий увеличения запасов в США снижаются после роста из-за ожиданий увеличения запасов в США, но остаются близкими к двухнедельным максимумам благодаря оптимизму после договоренностей США и Китая о приостановлении тарифов.
Фьючерсы на нефть Brent снизились на 0,6% до 66,24 доллара за баррель, а West Texas Intermediate упали на 0,6% до 63,31 доллара за баррель.
На рынке нефти зафиксировали резкое изменение динамики. На динамику цен на нефть влияют факторы, связанные с крупнейшей экономикой в мире.
Мировые цены на нефть сегодня
В среду, 14 мая 2025 года, эталонные бренды нефти падают в цене после резкого роста. Рынок нефти реагирует на сигналы из США. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters.
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Цены на нефть падают, поскольку трейдеры ожидали потенциального скачка запасов нефти в США. Однако цены на нефть держались возле максимумов за 2 недели благодаря оптимизму после того, как США и Китай договорились временно поставить на паузу взаимные тарифы.
Сколько стоит нефть сегодня
Фьючерсы на нефть Brent упала на 39 центов или на 0,6%. Цена нефти колеблется на уровне 66,24 доллара за баррель. Сырье West Texas Intermediate просело в цене на 36 центов или на 0,6% до 63,31 доллара за баррель. На предыдущей торговой сессии эталонные бренды нефти подорожали более чем на 2,5%.
По данным Bloomberg, актуальные цены на нефть остановились на таких уровнях:
- Фьючерсы на нефть марки Brent стоят 66,22 доллара за баррель (– 0,62%);
- Контракты WTI торгуются на уровне 63,28 доллара за баррель (- 0,61%).