США спровоцировали резкие изменения на рынке нефти

На рынке нефти зафиксировали резкое изменение динамики. На динамику цен на нефть влияют факторы, связанные с крупнейшей экономикой в мире.

Мировые цены на нефть сегодня

В среду, 14 мая 2025 года, эталонные бренды нефти падают в цене после резкого роста. Рынок нефти реагирует на сигналы из США. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters.

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Цены на нефть падают, поскольку трейдеры ожидали потенциального скачка запасов нефти в США. Однако цены на нефть держались возле максимумов за 2 недели благодаря оптимизму после того, как США и Китай договорились временно поставить на паузу взаимные тарифы.

Сколько стоит нефть сегодня

Фьючерсы на нефть Brent упала на 39 центов или на 0,6%. Цена нефти колеблется на уровне 66,24 доллара за баррель. Сырье West Texas Intermediate просело в цене на 36 центов или на 0,6% до 63,31 доллара за баррель. На предыдущей торговой сессии эталонные бренды нефти подорожали более чем на 2,5%.

По данным Bloomberg, актуальные цены на нефть остановились на таких уровнях: