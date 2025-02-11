Цена нефти Urals

Сорт российской нефти Urals подешевела до минимального уровня с декабря. Это свидетельствует о влиянии санкций, которые ввели США. Об этом информирует 24 Канал со ссылкой TradingEconomics.

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Цена нефти Urals по состоянию на 11 февраля торгуется на уровне 68,5 доллара за баррель. Кроме того, сообщают, что скидка на российскую нефть выросла почти до 16 долларов за баррель, что является пиковым уровнем с мая.

Важно! Также зафиксировали существенный рост разницы между экспортными ценами в российских портах и импортными ценами в Азии. Это означает, что последние санкции США против России ограничивают возможности Москвы на экспорт нефти.

Покупатели в Индии и Китае, которые стали одними из главных рынков сбыта российской нефти после начала полномасштабного вторжения в Украину, теперь не решаются использовать танкеры, которые попали под санкции. Из-за этого растет стоимость доставки российской нефти.

Для сравнения, эталонные бренды нефти на мировом рынке Brent и WTI стоят более чем 70 долларов за баррель, по данным Bloomberg. Нефть Brent торгуется на уровне 76,80 доллара за баррель, а американское сырье стоит 73,19 доллара за баррель. Оба сорта нефти на сегодня подорожали более чем на 1%.