Американская нефть обвалилась ниже важного психологического уровня

Эталонные бренды нефти в очередной раз за последние несколько дней зафиксировали резкий обвал. Рынок реагирует на новое решение Трампа и опасения относительно кризиса.

Мировые цены на нефть на сегодня

Во вторник, 8 апреля, эталонные бренды нефти снова резко упали в цене, сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters. Цены на нефть снова торгуются на уровне минимума за 4 года.

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Нефть дешевеет, поскольку рынки обеспокоены относительно вероятной рецессии из-за торгового конфликта между крупнейшими экономика мира – США и Китаем. Кроме того, США планируют ввести дополнительные тарифы для Китая, поскольку Пекин отказался отменять пошлины на американские товары. Дональд Трамп установил дедлайн для Китая до полудня вторника по североамериканскому восточному времени.

К теме! Глава центрального банка России заявила, что резкий обвал цен на нефть из-за таможенной политики Трампа ставит риски для российской экономики. В частности, она заявила, что тарифные войны могут спровоцировать снижение спроса на российскую нефть.

Сколько стоит нефть сегодня

Цена фьючерсов на нефть Brent упала на 1,39 доллара или на 2,16%. Марка нефти торгуется на уровне 62,82 доллара за баррель. Сырье West Texas Intermediate просело в цене на 1,12 доллара или на 1,85%. Стоимость американской нефти упала до 59,58 доллара за баррель.

Согласно данным Bloomberg, актуальные цены на нефть остановились на таких уровнях: