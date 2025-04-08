В России паникуют из-за обвала цен на нефть, – Reuters

В течение последних дней цены на нефть обвалились до многолетних максимумов. Падение цен на нефть уже беспокоит Россию, которая серьезно зависит от экспортных доходов.

Как Россия реагирует на обвал цен на нефть

Глава российского центрального банка Эльвира Набиуллина заявила, что резкий обвал цен на нефть, который спровоцировали тарифы США, представляет риск для российской экономики. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Reuters.

Обратите внимание НБУ оштрафовал 6 банков в Украине на более 60 миллионов гривен

Набиуллина добавила, что центральный банк уже анализирует последствия падения цен на нефть. Она добавила, что тарифные войны, как правило, приводят к замедлению мировой торговли и глобальной экономики. Глава центробанка добавила, что результатом тарифных войн может быть даже снижение спроса на российские энергоресурсы.

К теме! По состоянию на понедельник, 7 марта, цены на нефть Brent и WTI упали на 14% и 15% соответственно после введения тарифов 2 апреля на весь импорт. Только в понедельник цены на нефть упали до минимума за 4 года. В то же время российская нефть Urals обвалилась почти до 50 долларов за баррель впервые за почти 2 года.

Напомним, что эксперты из Goldman Sachs обнародовали новый прогноз цен на нефть для различных сценариев. В частности, они считают, что цена нефти Brent может упасть ниже 40 долларов за баррель в случае развертывания экстремального сценария на рынке.