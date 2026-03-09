Цена на нефть резко обвалилась: стоимость марки Brent удерживается на уровне 89 долларов за баррель

Мгновенный обвал нефти зафиксировали 9 марта на рынке. С максимального показателя 110 долларов за баррель она упала до около 86 долларов.

Об этом свидетельствуют данные Yahoo Finance.

Что происходит с ценами на нефть сейчас?

Еще утром 9 марта Дональд Трамп заявил, что имеет план решения проблемы роста цен на нефть, вызванного войной с Ираном. Но никаких подробностей по этому поводу он не предоставил.

У меня есть план на все. Вы будете очень довольны,

– говорил он.

А уже вечером цены резко пошли вниз.

Цены на нефть / Фото Investing.com

Например, цена на нефть марки Brent достигла 119 долларов за баррель. Это был самый высокий уровень с начала российско-украинской войны в 2022 году. Чуть позже она упала до примерно 100 долларов.

А вечером 9 марта она удерживается примерно на уровне 89 долларов.

К слову, рост цен на нефть был вызван, в частности, нарушением судоходства через Ормузский пролив. Именно через него обычно ежедневно проходит около 20 миллионов баррелей нефти.

Цены на нефть марки Brent / Скриншот Yahoo Finance

