Цена на нефть резко обвалилась: стоимость марки Brent удерживается на уровне 89 долларов за баррель
- Цена на нефть вечером 9 марта резко упали до около 86 долларов за баррель.
- Рост цен на нефть был вызван нарушением судоходства через Ормузский пролив.
Мгновенный обвал нефти зафиксировали 9 марта на рынке. С максимального показателя 110 долларов за баррель она упала до около 86 долларов.
Об этом свидетельствуют данные Yahoo Finance.
Смотрите также Трамп планирует ослабить санкции против российской нефти на фоне роста цен, – Reuters
Что происходит с ценами на нефть сейчас?
Еще утром 9 марта Дональд Трамп заявил, что имеет план решения проблемы роста цен на нефть, вызванного войной с Ираном. Но никаких подробностей по этому поводу он не предоставил.
У меня есть план на все. Вы будете очень довольны,
– говорил он.
А уже вечером цены резко пошли вниз.
Цены на нефть / Фото Investing.com
Например, цена на нефть марки Brent достигла 119 долларов за баррель. Это был самый высокий уровень с начала российско-украинской войны в 2022 году. Чуть позже она упала до примерно 100 долларов.
А вечером 9 марта она удерживается примерно на уровне 89 долларов.
К слову, рост цен на нефть был вызван, в частности, нарушением судоходства через Ормузский пролив. Именно через него обычно ежедневно проходит около 20 миллионов баррелей нефти.
Цены на нефть марки Brent / Скриншот Yahoo Finance
Война в Иране: последние новости
В ночь на 9 марта в Иране избрали нового верховного лидера. Им стал сын убитого Али Хаменеи – Моджтаба Хаменеи. Впрочем, он не появлялся на публике еще с начала операции США в Иране. А иранское телевидение заявило, что тот был ранен еще в первые дни.
Между тем Трамп продолжает подчеркивать, что Иран должен капитулировать. Он не поддержал решение о назначении на должность верховного лидера Моджтабы Хаменеи.
К слову, война вокруг Ирана постепенно переходит в новую фазу. В СМИ все чаще появляются предположения, что США могут осуществить наземную операцию в Иране. Но политолог Николай Олещук в эфире 24 Канала отметил, что такой шаг для американского президента это может стать рискованной игрой.