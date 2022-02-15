Цена нефти начала падать на фоне заявлений России об отводе части войск от Украины

Цена нефти 15 февраля 2022 начала падать после того, как вплотную приблизилась к пиковым показателям 2014 года. На удешевление сырья повлияло заявление России об отводе части войск от границы с Украиной.

Цена нефти 15 февраля 2022 года

Нефть марки Brent подешевела на 3%, до 93,60 долларов. Напомним, что днем ​​ранее цена достигла 94,54 доллара за баррель, что было самым высоким показателем от 30 сентября 2014 года.

Следует ознакомиться Из-за угрозы российской агрессии цена нефти может достичь более 100 долларов за баррель

Нефть WTI подешевела на 3,7%, до 91,97 доллара за баррель. Вчера стоимость этой марки нефти была на уровне 93,17 доллара за баррель.

Цена на нефть марки Brent выросла на 50% в 2021 году, поскольку глобальное возобновление спроса из-за пандемии COVID-19 ограничило предложение.

Почему цена нефти падает

Стивен Бреннок из нефтяного брокера PVM отметил, что Россия держала во взвешенном состоянии энергетический рынок на фоне эскалации войск и возможного полномасштабного вторжения на территорию Украины. Поскольку страна не только экспортирует 12% мирового объема сырья, но и является крупнейшим мировым производителем энергоресурсов.

Российско-украинский кризис поставил энергетический рынок в состояние повышенной готовности в связи с возможными перебоями в поставках энергоресурсов из России,

– поделился Бреннок.

Последние события вызвали осторожную реакцию Украины и Великобритании после нескольких дней предупреждений США и Великобритании о том, что Москва может вторгнуться в любое время.

В интервью радио LBC министр иностранных дел Лиз Трас заявила, что у Москвы нет планов вторжения, но миру предстоит увидеть полномасштабный вывод войск, чтобы показать, что это правда.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и президент США Джо Байден в ходе разговора в понедельник согласились, что есть важное окно для дипломатии.

Сколько будет стоить нефти: прогноз

Brent останется выше 90 долларов за баррель, а WTI приблизится к 90 долларов за баррель, считает аналитик Fujitomi Securities Co Ltd Тошитака Тадзава.

В НБУ прогнозируют, что по результатам 2022 года среднегодовая цена нефти составит 74 доллара за баррель.

В Morgan Stanley прогнозируют, что нефть может возрасти до 100 долларов за баррель в этом году. Больше об этом – читайте здесь.

Цена нефти Brent может достичь 120 долларов в 2022 году, считают в Bank of America. На рост цены отразится глобальный энергетический кризис, резкое увеличение спроса на топливо и другие факторы.

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