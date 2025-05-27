Рынок нефти ждет решения ОПЕК+: как изменились цены на нефть
- Цены на нефть выросли из-за ожидания решения ОПЕК+ об увеличении добычи.
- Фьючерсы на Brent и WTI выросли в цене, торгуясь на уровне 65,06 и 61,79 доллара за баррель соответственно.
На рынке нефти зафиксировали изменение динамики. На динамику эталонных брендов нефти влияют ожидания относительно важного решения ОПЕК+.
Мировые цены на нефть сегодня
Во вторник, 27 мая, цены на нефть вернулись к росту. На рынок влияют планы ОПЕК+, информирует 24 Канал со ссылкой на Reuters.
Интересно Что такое баррель нефти и сколько в нем литров
Речь идет о том, что президент США Дональд Трамп продлил крайний срок торговых переговоров с Европейским Союзом. Благодаря этому беспокойство относительно тарифов США на импортные товары из блока, которые могут повредить мировой экономике и спросу на топливо, ослабли.
Напомним, что, что в ОПЕК+ рассматривают увеличение объемов добычи нефти. Нефтяной картель может увеличить добычу даже несмотря на прогнозы о падении цен на нефть.
Сколько стоит нефть сегодня
Фьючерсы на нефть Brent выросли в цене на 26 центов или на 0,4%. Бренд нефти торгуется на уровне 65,04 доллара за баррель. Сырье West Texas Intermediate подорожало на 24 цента или на 0,39%. Американская нефть торгуется на уровне 61,77 доллара за баррель.
По данным Bloomberg, актуальные цены на нефть остановились на таких уровнях:
- Фьючерсы на нефть марки Brent стоят 65,06 доллара за баррель (+0,43%);
- Контракты WTI торгуются на уровне 61,79 доллара за баррель (+0,42%).