Цена нефти может взлететь до 100 долларов уже этой зимой
Источник:OilPrice.com
В последние недели цена нефти неуклонно растет. Аналитики ожидают, что сценарий, при котором нефть будет стоить 100 долларов за баррель, вполне реален.
В частности такое мнение высказал Джон Кациматитис, директор нефтяной и продовольственных компаний.
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Утром цена нефти уже достигла почти 84 долларов. Похоже, что ничего не остановит движение в направлении 100 долларов,
– считает бизнесмен.
Цены на продукты
Кациматитис также добавил, что растут цены на продукты. Ведь они тесно связаны с затратами на нефть и другие энергоресурсы. Эксперт ожидает, что цены вырастут на 10% в течение следующих 60 дней. При этом проблемы с цепочкой поставок, вероятно, сохранятся до середины 2022 года.
Что будет с нефтью
Не только Кациматитис считает цену в 100 долларов за баррель нефти реальной. В случае холодной зимы, нефть может существенно вырасти в цене, считают аналитики Bank of America. Ведь высокие цены на газ заставляют некоторые предприятия переходить на нефтепродукты, увеличивая спрос на нефть. Кроме того, активно восстанавливаются авиаперевозки, из-за чего также растет спрос.
Цена нефти 19 октября
- По данным OilPrice.com, стоимость одного баррель нефти марки Brent стоит немного больше, чем 85 долларов.
- В то же время нефть марки WTI продают за почти 83,5 доллара за баррель.
Сейчас цены находятся на самом высоком уровне во времена пандемии коронавируса.