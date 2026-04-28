Цены на нефть растут: война между США и Ираном продолжается

Стоимость нефти выросла более чем на 1% сегодня. Этому способствует отсутствие признаков деэскалации конфликта между США и Ираном. К тому же Ормуз до сих пор перекрыт.

Как ситуация на Ближнем Востоке влияет на цену нефти сейчас?

Трамп недоволен иранским предложением о завершении войны, сообщает Reuters.

Как указали именно иранские источники, Тегеран в своем предложении "избегал" вопроса ядерной программы. В частности, этот вопрос предлагается не поднимать до прекращения боевых действий.

Американский президент не поддержал указанное предложение. Это создало дополнительное напряжение, ведь обе стороны не готовы уступать.

Напомним, прошлые переговоры США и Ирана провалились. Кризис усиливается на фоне того, что Ормуз, которым проходила пятая часть мировых нефти и газа, пока остается недоступным.

Важно! До начала войны на Ближнем Востоке, проливом ежедневно проходило – от 125 до 140 судов.

В ближайшей перспективе нефтяные рынки больше сосредоточены не столько на макропопите, сколько в дипломатическом тупике. Пока дипломатия не превратится в реальные потоки баррелей, а не только в заявления, нефтяные рынки будут оставаться волатильными с восходящим уклоном до мая,

– указала старший аналитик рынка Phillip Nova Приянка Сачдева.

Стоит также сказать, что рынок ожидает публикации официальных данных Управления энергетической информации США по запасам нефти. Аналитики уже сделали свои прогнозы. По мнению экспертов, запасы нефти в США увеличились на 300 000 баррелей за последнюю неделю.

Какие цены на нефть 28 апреля 2026 года?

Цена нефти зависит и от марки, сообщает издание Trading Economics. Сейчас расценки следующие:

Нефть марки Brent – 110,07 доллара за баррель.

– 110,07 доллара за баррель. Американская нефть WTI имеет цену – 97,89 доллара за баррель.

имеет цену – 97,89 доллара за баррель. Российская Urals – 105,99 доллара за баррель.

Какова ситуация с Ормузским проливом сейчас?