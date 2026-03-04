Как подорожала нефть из-за противостояния США и Ирана

Напряжение на Ближнем Востоке усиливается. Цена нефти растет. В то же время ее стоимость сегодня увеличивается несколько медленнее, чем это происходило на предыдущих сессиях.

Что влияет на стоимость нефти сейчас?

Чем больше усиливается эскалация, тем быстрее растет цена нефти, сообщает Reuters.

Читайте также "Цены станут ниже, чем были": Трамп спрогнозировал стоимость нефти после конфликта с Ираном

Заметим, что замедлению увеличения стоимости нефти способствовало заявление Трампа. Напомним, вчера американский президент сообщил о новой "услуге" для судоходных компаний, сообщает Truth Social.

Речь идет о том, что ВМС США могут сопровождать суда, когда те проходят через Ормузский пролив. Однако это будет происходить "по необходимости".

Важно! Дональд Трамп указал, что он поручил Корпорации финансирования развития США начать предоставлять страхование "по очень разумной цене" политических рисков, а также обеспечивать гарантии финансовой безопасности всей морской торговли, которая проходит через Персидский залив.

Страны и компании начали искать альтернативные маршруты и поставки. Индия и Индонезия заявили, что ищут другие источники поставок энергии, тогда как некоторые китайские нефтеперерабатывающие заводы закрываются или переносят планы технического обслуживания,

– указывает издание.

Также на рынок нефти повлияло количество запасов сырой нефти в США. На прошлой неделе эти объемы выросли на 5,6 миллиона баррелей. Для понимания, аналитики прогнозировали – 2,3 миллиона баррелей.

Что происходит с ценами на нефть 4 марта 2026 года?

Цена нефти зависит от марки, сообщает ресурс Trading Economics. 4 марта расценки следующие:

Нефть марки Brent стоит – 83,15 доллара за баррель.

Американская нефть WTI – 76,10 доллара за баррель.

Российская Urals – 68,83 доллара за баррель.

Как развивается ситуация на Ближнем Востоке?