Что дороже: нефть или золото и сколько они стоят

Эти два ресурса соревнуются не только за кошельки инвесторов, но и за внимание мира: один движет экономику стран, другой веками двигал целыми империями. И у них обоих, конечно, есть своя цена.

Сколько стоит нефть?

В понедельник, 21 июля, фьючерсы на нефть марки Brent снизились на 20 центов, до 69,08 доллара за баррель. Контракты на американскую нефть марки WTI подешевели на 6 центов, до 67,28 доллара за баррель, пишет 24 Канал со ссылкой на Reuters.

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Goldman Sachs повысил прогноз цен на нефть во второй половине 2025 года, сославшись на риск перебоев в поставках, сокращения запасов нефти и ограничения добычи в России.

Теперь банк ожидает, что средняя цена на нефть марки Brent во второй половине 2025 года составит 66 долларов за баррель – на 5 долларов выше предыдущей оценки. Для нефти марки WTI прогноз повышен на 6 долларов – до 63 долларов за баррель.

Сколько стоит золото?

Цены на золото в понедельник, 21 июля, укрепились: спотовые цены выросли до 3 369,17 доллара за унцию. Фьючерсы на золото в США выросли до 3 376,30 доллара за унцию.

Важно! Золото часто считают активом-убежищем в период экономической неопределенности.

Что дороже: нефть или золото?

1 унция золота – равна примерно 31 грамм, а баррель нефти – 159 литрам. Если сравнить актуальные цены на эти ресурсы, то окажется, что за 1 унцию золота можно купить примерно 52 барреля нефти – более чем 8 тысяч литров.

Что важнее для экономики?

Следует отметить, что ежедневно в мире добывают около 100 миллионов баррелей нефти, что по средним ценам эквивалентно примерно 6,5-7 миллиардам долларов.

Важно! Суточный объем добычи золота составляет всего лишь 8 тонн, а его стоимость достигает примерно 870 миллионов долларов.

Таким образом можно сделать вывод, что хоть золото значительно дороже за единицу измерения (унция, грамм или тонна), именно нефть остается критически важной для мировой экономики. Она является основой транспорта, энергетики и химической промышленности, тогда как золото выполняет преимущественно инвестиционную и ювелирную функции.