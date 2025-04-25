Эталонные бренды нефти дорожают, но и на пути к обвалу

Цены на нефть продолжают расти. Сейчас на рынок нефти влияют важные сигналы об отношениях двух нацбольших экономик мира.

Мировые цены на нефть сегодня

В пятницу, 25 апреля, цены на нефть растут второй день подряд. Однако эталонные бренды нефти завершат неделю с существенным спадом, сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters.

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Нефть дорожает, поскольку есть признаки, что торговая война между США и Китаем пойдет на спад. Тогда как ОПЕК+ рассмотрит очередное ускоренное увеличение добычи нефти в июне.

К теме! В России обновили прогноз цен на нефть в 2025 году. Российские власти готовятся к существенному обвалу цен на черное золото, В частности, ожидают, что средняя цена нефти Urals будет колебаться на уровне 56 долларов за баррель.

Сколько стоит нефть сегодня

Фьючерсы на нефть Brent подорожали на 43 цента. Марка нефти торгуется на уровне 66,98 доллара за баррель. Нефть West Texas Intermediate прибавила в цене на 42 цента. Цена американской нефти колеблется на уровне 63,21 доллара за баррель. Оба сорта нефти на пути к существенному обвалу за неделю.

По данным Bloomberg, актуальные цены на нефть остановились на таких уровнях: