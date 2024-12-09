Крах режима Башара Асада в Сирии спровоцировал изменения на рынке нефти

Нефть начинает новую неделю с роста в цене. На рынок влияют факторы, которые связаны с Ближним Востоком и Китаем.

Что происходит на мировом рынке нефти

В понедельник, 9 декабря, цены на нефть растут. На рынок влияет ситуация на Ближнем Востоке. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Reuters.

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Прежде всего речь идет о крахе режима Башара Асада в Сирии, что привело к усилению напряжения в регионе. Этот фактор нивелировал опасения относительно снижения спроса на сырье в Китае, который является ключевым импортером в мире.

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Сколько стоит баррель нефти

Нефть Brent выросла в цене на 22 цента или на 0,3%. Сырье начинает неделю с ценой на уровне 71,34 доллара за баррель. Американское сырье WTI подорожало на 22 цента или на 0,3%. Фьючерсы на нефть стоят 68,42 доллара за баррель.

Согласно данным Bloomberg, актуальные цены на нефть остановились на таких уровнях: