Как цены на нефть отреагировали на важное решение Китая

Китай всколыхнул рынок нефти важным заявлением о переговорах с США. Цены на нефть отреагировали ростом

Мировые цены на нефть сегодня

В пятницу, 2 мая 2025 года, цены на нефть продолжают расти. На рынок повлияло важное решение Китая. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Reuters.

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Дело в том, что Китай заявил, что готов к торговым переговорам с США. Напомним, что США установили самые большие пошлины именно на импорт из Китая. На этом фоне растут ожидания относительно деэскалации торговой войны между странами, которые являются крупнейшими экономиками мира.

Обратите внимание! Цены на нефть за прошедшую неделю существенно упали. На рынок влияли тарифные войны между США и Китаем, критика Дональда Трампа относительно центрального банка США и его главы, планы ОПЕК+ по добыче.

Сколько стоит 1 баррель нефти

Цена нефти Brent выросла на 42 цента или на 0,7%. Бренд нефти подородожчав до 62,55 доллара за баррель. Сырье West Texas Intermediate подорожало на 43 цента или на 0,7%. Стоимость американской нефти выросла до 59,67 доллара за баррель.

По данным Bloomberg, актуальные цены на нефть остановились на таких уровнях: