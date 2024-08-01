Цены на нефть "взорвались" после серьезного обвала

Нефть зафиксировала серьезный прирост на середине торговой недели. На рынок повлияли сигналы из США и последние события на Ближнем Востоке.

Какие факторы влияют на мировые цены на нефть

В среду, 31 июля, нефть резко подорожала. Эталонные бренды нефти прибавили в цене почти 3%. Сырье дорожает, поскольку инвесторы обеспокоены из-за конфликта на Ближнем Востоке, пишет Reuters.

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В частности, они остерегаются, что география конфликта расширится после убийства лидера ХАМАС в Иране. Еще один фактор влияния – это резкое уменьшение запасов нефти в США.

Цена 1 барреля нефти

30 июля эталонные бренды нефти зафиксировали существенный спад на рынке и опустились ниже важного психологического уровня – 80 долларов за баррель.

Сентябрьские фьючерсы на нефть Brent выросли в цене на 2,09 доллара или 2,66% до 80,72 доллара за баррель. В то же время контракты на октябрь, которыми сейчас торгуют более активно, подорожали на 2,77 доллара до 80,84 доллара за баррель.

Тогда как американская нефть West Texas Intermediate подорожала на 3,18 доллара или 4,26%. Стоимость фьючерсов остановилась на уровне 77,91 доллара за баррель. Это самый большой прирост за день с октября 2023 года.

Согласно данным Bloomberg, актуальные цены на нефть остановились на таких уровнях: