Нефть обвалилась до нового минимума на рынке

Нефть продолжает дешеветь на фоне новостей из второй экономики мире, зафиксировав новый минимум на рынке. Конфликт на Ближнем Востоке снова вышел на первый план.

Какие факторы влияют на рынок нефти

Во вторник, 30 июля, нефть падает в цене, расширив потери за предыдущую торговую сессию. На рынок нефти влияют опасения относительно спада спроса в Китае, который является крупнейшим импортером нефти в мире, из-за нарастания экономических трудностей, пишет издание Reuters.

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В то же время рынок отверг в то время, как рынок отверг риск эскалации конфликта на Ближнем Востоке. Напомним, что в понедельник, Израиль заявил, что стремится избежать втягивания Ближнего Востока в тотальную войну. Всего за торги в понедельник, 29 июля, черное золото подешевело почти на 2%.

Сколько стоит баррель нефти

Нефть Brent упала в цене на 40 центов или 0,5% с начала торгов. Сырье торгуется на уровне 79,38 доллара за баррель. Параллельно нефть West Texas Intermediate подешевела на 43 цента или 0,6%, до 75,38 доллара за баррель. Более того, цены на нефть упали до самого низкого уровня за семь месяцев.

Согласно данным Bloomberg, актуальные цены на нефть остановились на таких уровнях: