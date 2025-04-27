Эталонные бренды нефти завершили очередную неделю на рынке, зафиксировав спад. На рынок влияли факторы, связанные с США, Китаем, Ираном и ОПЕК+.

Как изменились цены на нефть за неделю

Цена на эталонные бренды нефти существенно упала за неделю, которая длилась с 21 по 25 апреля 2025 года. При этом в пятницу сорта нефти демонстрировали положительную динамику на рынке, пишет 24 Канал со ссылкой на Reuters.

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За неделю цена нефти Brent упала на 1,6%. Тогда как нефть WTI подешевела на 2,6%. На рынок давят ожидания по увеличению предложения нефти. Еще один фактор влияния – это неопределенность относительно переговоров о тарифах между США и Китаем. Напомним, что это страны с крупнейшими экономиками мира.

В то же время на прошлой неделе были признаки того, что торговая война между США и Китаем может пойти на спад. Кроме того, страны ОПЕК+ объявили о планах по увеличению объемов добычи в июне. На рынок нефти также влияют переговоры между США и Ираном по ядерной программе, как и санкции против экспорта иранской нефти.

На неделе на цены на нефть также влияли заявления президента Дональда Трампа о деятельности Федеральной резервной системы США и ее руководителя Джерома Пауэлла. Глава ФРС отметил, что регулятор остается независимым и не будет реагировать на политическое давление.

Напомним, что в России готовятся к новому обвалу цен на нефть. Российские власти считают, что цена нефти Urals может упасть до 56 долларов за баррель