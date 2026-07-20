Нефть впервые за более чем месяц превысила важную отметку: что давит на цены
Обострение конфликта на Ближнем Востоке в выходные дни привело к росту мировых цен на энергоносители. Девятую ночь подряд США наносили удары по Ирану, а Кувейт и Бахрейн сообщили о новых атаках со стороны Тегерана.
Как изменилась цена на нефть в начале недели
Трафик через Ормузский пролив вернулся к показателям, зафиксированным в разгар боевых действий весной. Поэтому в понедельник, 20 июля, стоимость сырья выросла примерно на 3%, пишет Reuters.
- Фьючерсы на нефть Brent подорожали до 90,87 доллара за баррель, достигнув самого высокого уровня с 11 июня.
- В свою очередь, фьючерсы на американскую нефть WTI торговались по 84,84 доллара за баррель – максимум с 12 июня.
К слову, в последние дни обе стороны конфликта усилили давление на судоходство. Американцы объявили о морской блокаде иранских портов, в то время как Тегеран начал проводить атаки против кораблей, которые, по его мнению, нарушают правила прохода через Ормузский пролив.
В Bloomberg отмечают, что подписанное месяц назад временное мирное соглашение фактически утратило силу, а переговоры по ядерной программе и полному прекращению боевых действий зашли в тупик. Ситуация вряд ли изменится, пока США и Иран не договорятся о безопасных морских перевозках в регионе.
Что о ситуации говорят в Иране
Министр иностранных дел Аббас Аракчи заявил, что его страна не отказывается от дипломатии, однако и не вернется к переговорам под военным давлением со стороны американцев.
По словам чиновника, действия Ирана в Персидском заливе и вблизи Ормузского пролива имели глобальные последствия и усилили влияние страны на международной арене. Контроль над этим направлением якобы является рычагом в противостоянии с Вашингтоном и важной составляющей собственной безопасности Тегерана.
Мы стали глобальным игроком… Это не мелочь. Регион осознал, что без безопасности Ирана не может быть полной безопасности,
– считает чиновник.
Напомним, накануне там также заявили, что возобновление санкций США не помешает экспорту нефти. Многолетний опыт работы в условиях ограничений якобы позволил иранцам наладить механизмы, чтобы и в дальнейшем беспрепятственно продавать "черное золото" за границу.