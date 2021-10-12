Драматический сценарий JPMorgan: сколько будет стоить нефть в 2025 году

Рекордные цены на энергоносители могут не только привести к ускорению инфляции, но и к ослаблению потребительских расходов на другие товары и услуги. О прогнозах экспертов относительно будущего рынка – читайте дальше.

На фоне роста стоимости на энергоносители также возникают опасения относительно восстановления экономики США.

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Что происходит на рынке

В 2021 году цены на нефть выросли на 64%, достигнув семилетнего максимума. Стоимость природного газа за последние шесть месяцев почти удвоилась. Цены остановились на уровне семилетнего максимума. Аналогичная ситуация наблюдается и со стоимостью угля.

Дисбаланс спроса и предложения на рынке – это одна из главных причин роста стоимости сырья. Во всем мире растет потребление, параллельно все активнее начинают работать поставщики и заводы. Предложение черного золота на рынке остается достаточно ограниченным, поскольку главные экспортеры решили увеличивать объемы добычи сырья постепенно. В частности, такое решение поддержали в ОПЕК+.

Новый рост цен

Эксперты Moody's Analytics ожидают, что цена нефти поднимется с 79 долларов до 80 – 90 долларов за баррель к 2022 году. Рост стоимости также прогнозируют и для природного газа. Речь идет о том, что цена может вырасти с 5,56 доллара до 6,50 – 7 долларов за миллион британских тепловых единиц.

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Один из крупнейших банков США JPMorgan обнародовал самый драматический сценарий на ближайшие три года. Специалисты считают, что в 2025 году стоимость нефти может взлететь до 190 долларов за баррель. В JPMorgan Chase добавили, что такой скачок цены на черное золото может стать причиной роста годовой инфляции на 0,4 пункта уже в ближайшие месяцы.

Актуальная стоимость газа, угля и нефти согласно Bloomberg :