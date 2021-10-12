На фоні зростання вартості на енергоносії також виникають побоювання щодо відновлення економіки США.

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Що відбувається на ринку

У 2021 році ціни на нафту зросли на 64%, досягнувши семирічного максимуму. Вартість природного газу за останні шість місяців майже подвоїлася. Ціни зупинилися на рівні семирічного максимуму. Аналогічна ситуація спостерігається й з вартістю вугілля.

Дисбаланс попиту та пропозиції на ринку – це одна з головних причин зростання вартості сировини. У всьому світі зростає споживання, паралельно все активніше починають працювати постачальники та заводи. Пропозиція чорного золота на ринку є досить обмеженою, оскільки головні експортери вирішили збільшувати обсяги видобування сировини поступово. Зокрема, таке рішення підтримали в ОПЕК+.

Нове зростання цін

Експерти Moody's Analytics очікують, що ціна нафти підніметься з 79 доларів до 80 – 90 доларів за барель до 2022 року. Зростання вартості також прогнозують й для природного газу. Йдеться про те, що ціна може зрости з 5,56 долара до 6,50 – 7 доларів за мільйон британських теплових одиниць.

До теми Ціни на нафту злетіли до багаторічних максимумів: чого чекати далі

Один з найбільших банків США JPMorgan оприлюднив найбільш драматичний сценарій на найближчі три роки. Фахівці вважають, що у 2025 році вартість нафти може злетіти до 190 доларів за барель. У JPMorgan Chase додали, що збільшення цін на чорне золото може стати причиною зростання річної інфляції на 0,4 пункту вже в найближчі місяці.

Актуальна вартість газу, вугілля та нафти згідно з Bloomberg: