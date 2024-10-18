Исторический момент: цены на золото пересекли критически важную психологическую черту

Золото пересекло новую психологическую отметку. На рынок драгоценных металлов влияет ситуация на Ближнем Востоке.

Цены на золото установили новый рекорд

Впервые в истории цены на золото пересекли отметку в 2700 долларов за унцию. Новый рекорд зафиксировали в пятницу, 18 октября, информирует Bloomberg.

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Золото растет в цене на 0,7% до 2711,99 доллара за тройскую унцию. Кроме того, драгоценный металл обновил предыдущий ценовой рекорд, который зафиксировали днем ранее. С начала года золото подорожало более чем на 30%. На момент создания этого материала, драгоценный металл продолжает расти в цене и торгуется на уровне 2727 долларов за унцию, согласно данным MarketWatch.

Почему золото растет в цене

На рынок золота влияют сигналы с Ближнего Востока и выборы в США, которые пройдут в начале ноября. В частности, инвесторов беспокоит вероятная эскалация конфликта на Ближнем Востоке. Напомним, что Израиль заявил о ликвидации лидера ХАМАС Яхьи Синвара. Эти факторы побуждают инвесторов покупать больше драгоценного металла.