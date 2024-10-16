Золото на пути к новому прорыву: это войдет в историю

Золото в который раз приближается к своему историческому максимуму в ожидании свежих экономических данных из США. Ещё одним фактором является прогнозируемое снижение ставки ФРС.

Трейдеры оценивают в 96% вероятность снижения ставки ФРС на 25 базисных пунктов в ноябре.

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Ситуация на рынке драгоценных металлов

Так, по состоянию на 18:33 по киевскому времени спотовая цена на золото выросла почти на 0,5% – до 2673,77 доллара за унцию, приблизившись к рекордному максимуму в 2685,42 доллара, достигнутого 26 сентября. Фьючерсы на золото в США выросли на 0,4% до 2690,5 долларов.

Вице-президент и старший стратег по металлам Zaner Metals Питер А. Грант говорит, что есть вероятность, что золото может вырасти до 3000 долларов в 1 квартале 2025 года.

Значительным фактором для цен на золото является смягчение денежно-кредитной политики США, которое создает основу для инвестиционного спроса,

– сказала Сони Кумари, стратег по сырьевым товарам ANZ.

Кроме этого, неопределенность вокруг выборов в США и геополитическая напряженность также будут поддерживать цену на золото в будущем.

Спотовое золото готово подняться до максимума 26 сентября на уровне 2685 долларов, поскольку оно пробило сопротивление на уровне 2666 долларов, по данным технического аналитика Reuters Ван Тао.

Инвесторы ожидают данных по розничным продажам в США, промышленного производства и еженедельных заявок на пособие по безработице, которые выйдут в четверг, для получения новых сигналов о перспективах смягчения денежно-кредитной политики ФРС.