Золото стремительно растет в цене: при чем здесь доллар США

Золото стало стремительно расти в цене. Драгоценный метал выигрывает от достаточно ощутимого проседания доллара и государственных облигаций США. Больше об этом – дальше в тексте.

На фоне обесценивания доллара США золото подорожало максимума за 2 недели. Дело в том, что инвесторы ожидают протокола последней встречи Федерального резерва. Таким образом, они стремятся понять, какими могут быть дальнейшие шаги по ключевой ставке.

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Золото на пути к новым максимумам

Стоимость золота выросла на 0,7% до более чем 1991 доллара за унцию. В то время как фьючерсы на драгметалл выросли в цене на 7,1% до 993,50 доллара.

Доллар и государственные облигации продолжают снижаться. Спрос со стороны банков тоже достаточно высок. Это стало "бычьим" сигналом для золота,

– аналитик, проводящий исследования для компании Marex.

Напомним, что доллар США упал до минимума за более чем 2 месяца. Дело в том, что инвесторы ожидают, что ключевые ставки в Штатах снизят в 2024 году. Благодаря ослаблению позиций доллара золото становится дешевле для покупателей с другими валютами. В то время как доходность эталонных 10-летних государственных облигаций США колеблется на уровне близком к минимуму за 2 месяца.

Напомним, что в начале ноября золото зафиксировало "удар" из-за роста доллара США до максимума за 6 недель. Тогда трейдеры делали ставку на то, что центральный банк будет продолжать повышать ставку.

Кроме того, после начала полномасштабного вторжения в Украину Россия была вынуждена сместить свой вектор торговли золотом. До этого у России была возможность торговать металлом в Лондоне, однако сейчас таковыми центрами стали Дубай и Гонконг. Второй город – ключевой канал поставки золота в Китай, который является крупнейшим потребительским рынком этого металла в мире.