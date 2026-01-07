Цена на золото падает: какая теперь стоимость этого металла

Стоимость золота снижается. Этому способствовало получение прибыли инвесторами после многомесячного роста указанного металла. Напомним, в этот период золото рекордно дорожало.

Что происходит с ценой золота сейчас?

Спотовая стоимость золота сегодня упала на 1%. Цена этого металла составила – 4 452,97 доллара за унцию, сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters.

Напомним, максимум стоимости этого металла был установлен еще 26 декабря 2025 года. Тогда цена золота составляла – 4 549,71 доллара за унцию, сообщает Reuters.

Какие еще факторы влияют на стоимость золота сейчас:

укрепление доллара – он колебался возле двухнедельных максимумов;

ситуация в Венесуэле (сейчас страна выражает готовность договариваться с США, даже заключено соглашение, по поставкам венесуэльской нефти американской компании);

заявления представителей ФРС, которые увеличили вероятность снижения ставки (ожидается, что этот показатель скорректируют дважды в 2026 году).

Рынки прогнозируют два снижения ставок в этом году, поскольку инвесторы следят за данными ADP по занятости, которые должны быть опубликованы позже в тот же день, и данными по заработной плате в несельскохозяйственном секторе США в пятницу, чтобы получить дополнительные подсказки по монетарной политике,

– отмечает издание.

Важно понимать! Недоходные активы, такие как золото, чувствуют себя хорошо именно в условиях низких процентных ставок. Также увеличению цены этого металла способствует политическая неопределенность.

Как изменились цены на другие драгоценные металлы?