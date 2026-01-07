Цена на золото падает: какая теперь стоимость этого металла
- Спотовая стоимость золота упала на 1% до 4452,97 доллара за унцию.
- На цену золота влияют укрепление доллара, ситуация в Венесуэле и заявления ФРС о возможном снижении ставки.
Стоимость золота снижается. Этому способствовало получение прибыли инвесторами после многомесячного роста указанного металла. Напомним, в этот период золото рекордно дорожало.
Что происходит с ценой золота сейчас?
Спотовая стоимость золота сегодня упала на 1%. Цена этого металла составила – 4 452,97 доллара за унцию, сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters.
Напомним, максимум стоимости этого металла был установлен еще 26 декабря 2025 года. Тогда цена золота составляла – 4 549,71 доллара за унцию, сообщает Reuters.
Какие еще факторы влияют на стоимость золота сейчас:
- укрепление доллара – он колебался возле двухнедельных максимумов;
- ситуация в Венесуэле (сейчас страна выражает готовность договариваться с США, даже заключено соглашение, по поставкам венесуэльской нефти американской компании);
- заявления представителей ФРС, которые увеличили вероятность снижения ставки (ожидается, что этот показатель скорректируют дважды в 2026 году).
Рынки прогнозируют два снижения ставок в этом году, поскольку инвесторы следят за данными ADP по занятости, которые должны быть опубликованы позже в тот же день, и данными по заработной плате в несельскохозяйственном секторе США в пятницу, чтобы получить дополнительные подсказки по монетарной политике,
– отмечает издание.
Важно понимать! Недоходные активы, такие как золото, чувствуют себя хорошо именно в условиях низких процентных ставок. Также увеличению цены этого металла способствует политическая неопределенность.
Как изменились цены на другие драгоценные металлы?
Спотовая цена серебра снизилась на – 2,5%. Этот металл упал до 79,26 доллара за унцию.
Платина упала на 4,8%. Цена этого металла теперь – 2 327,62 доллара за унцию. Напомним, максимум этого металла был установлен в прошлый понедельник на уровне – 2 478,50 доллара за унцию.
Палладий, в свою очередь, подешевел на 4,1%. Теперь этот металл имеет цену – 1 747,54 доллара за унцию.