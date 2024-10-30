Золото установило сразу два безумных рекорда

Золото продолжает обновлять исторические рекорды на рынке. Драгоценный металл дорожает на фоне сигналов из США, Ближнего Востока и Украины. Также на рынок влияют мировые центральные банки.

Цена на золото установила новый рекорд

В среду, 30 октября, золото установило новый абсолютный рекорд на рынке. Стоимость драгоценного металла в очередной раз с начала 2024 года пересекла важную психологическую отметку, пишет Bloomberg.

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Впервые в истории цена золото превысила 2800 долларов за тройскую унцию, свидетельствуют данные торгов. Напомним, что 18 октября на рынке зафиксировали аналогичную ситуацию. Тогда цена металла впервые выросла выше 2700 долларов за унцию.

Кроме того, в третьем квартале текущего года существенно вырос спрос на золото. Этот показатель вырос примерно на 5%, установив новый рекорд. По данным Всемирного золотого совета, впервые потребление достигло выше 100 миллиардов долларов.

Актуально! Всего с января этот актив подорожал почти на 35%, информирует MarkerWatch. Более того, в Bank of America прогнозирует, что цена драгоценного металла пересечет отметку в 3000 долларов за унцию.

Цены на золото растут благодаря ряду факторов влияния:

Спрос со стороны мировых центральных банков;

Конфликт на Ближнем Востоке и полномасштабное вторжение России в Украину;

Напряженные президентские выборы в США, где главными претендентами являются Камала Харрис и Дональд Трамп.

На момент создания этого материала, золото торгуется на рынке с ценой на уровне 2785 долларов за унцию.