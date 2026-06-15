Цена на золото достигла максимума на фоне нового соглашения между Ираном и США

Цена на золото достигла недельного максимума. Это произошло как раз на фоне новостей о мирном соглашении между Ираном и США, а также – открытии Ормузского пролива.

Как ситуация на Ближнем Востоке повлияла на стоимость золота?

США и Иран достигли предварительного соглашения, сообщает Reuters.

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Это соглашение уже привело к тому, что:

цены на нефть упали;

ослабли опасения, что ставки ФРС могут вырасти.

Между Ираном и США будет действовать перемирие в течение 60 дней. В течение этого периода стороны должны согласовать ряд важных вопросов. В частности, ядерную программу Ирана.

Участники рынка не учитывают повышение ставок из-за снижения цен на нефть, что поднимает цену на желтый металл. В ближайшей перспективе я ожидаю некоторой консолидации, пока мы не получим определенных разъяснений от ФРС позже на этой неделе,

– сообщает аналитик UBS Джованни Стауново.

Нужно понимать, что на золото сильно повлияла ситуация на Ближнем Востоке. Этот металл находился под давлением с начала американо-израильской войны против Ирана.

Важную роль сыграло и падение доллара. Он снизился до 10-дневного минимума. Соответственно, слитки в долларах стали более доступными для владельцев других валют.

Отметим, что золото теряет привлекательность в условиях высоких процентных ставок. Ведь растет стоимость содержания такого недоходного актива.

Инвесторы сейчас с нетерпением ждут заседания Федеральной резервной системы по вопросам политики на этой неделе, которое впервые возглавляет новый председатель ФРС Кевин Ворш, на котором, как ожидается, ставки останутся неизменными,

– отмечает издание.

Каковы цены на золото 15 июня 2026 года?

Цена на золото выросла на 2,7%. Она увеличилась до 4 334,48 доллара за унцию.

В то же время фьючерсы на золото в США с поставкой в августе выросли на 2,8%. Они повысились до 4 355,30 доллара.

Как изменились цены на другие металлы 15 июня 2026 года?