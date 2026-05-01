Стоимость нефти зависит от того, выспался ли Трамп: Фицо шокировал заявлением

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что сейчас на рынок нефти сильно влияет настроение Трампа. Ведь нефтяные цены в том числе зависят от слов американского президента.

Как Фицо прокомментировал действия Трампа?

Колебания цен на нефть являются следствием шокирующих заявлений Трампа, указал премьер-министр Словакии Роберт Фицо.

Читайте также Ценовой войны в нефтяной отрасли не будет: Россия ошарашила заявлением

Роберт Фицо Премьер-министр Словакии Когда он выспался – нефть идет вниз. Когда нет и делает какое-то заявление – цены автоматически растут.

Как говорит Фицо, действия Трампа предсказать трудно. Соответственно, рынок активно реагирует на все слова американского президента.

Действительно ли слова Трампа влияют на нефтяной рынок?

Неоднократно оказывалось, что некоторые заявления Трампа позволяют зарабатывать трейдерам. Фактически, рынок как будто предвидел следующие слова и действия американского президента, сообщает Esquire.

До поры до времени это казалось совпадением, однако, впоследствии спекуляции стали более заметны. Например, знаковой была недавняя ситуация, когда:

значительные ставки на падение нефти были сделаны за менее чем час до важного заявления;

а затем было сделано заявление о завершении конфликта на Ближнем Востоке.

Важно! Эксперты считают, что на таких спекуляциях зарабатывает окружение Трампа.

Что еще влияет на стоимость нефти сейчас?