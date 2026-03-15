Зависит от одной марки: кто на самом деле устанавливает цену нефти в мире

Цены на нефтепродукты меняются фактически ежедневно. Основная причина – ситуация на Ближнем Востоке. Однако есть еще ряд факторов, которые влияют на стоимость, в частности начальную цену определяет марка Brent.

Как определяют цену нефти?

О том, как на стоимость ресурса влияют фьючерсы, говорится в материале OBOZ.ua.

Цена нефти зависит от мировых показателей. Сейчас ими являются контракты между покупателями и условными производителями/поставщиками. Этот контракт, или договор называют также фьючерс. Он фактически дает гарантию на продажу и покупку нефти в определенное время, о котором договорились заранее.

Так, существует отдельный фьючерсный рынок, где можно сравнить цены, которые устанавливает "продавец" за один баррель нефти. Чаще всего цена других марок и "продавцов" определяется по марке Brent.

Заметьте! Brent – ведущий международный сорт (или марка) нефти, которую добывают в Северном море. Считается лучшей для производства бензина и дизеля. Основные объемы добычи перерабатывают на северо-западе Европы и поставляют в США, Средиземноморье.

Однако важно понимать, что все зависит от общего спроса и предложения на рынке, между которыми должен быть баланс.

В частности факторы, которые влияют на цену нефти:

стоимость разведки месторождения, извлечения нефти;

расположение месторождения;

сокращение добычи;

нестабильность (чаще всего политическая) в нефтедобывающих районах;

спекуляции на рынке.

В целом нефть стоит дороже, когда в ней больше легких фракций и меньше серы. Эти показатели и влияют на дальнейшее производство бензина и дизеля. Цена последних будет зависеть от стоимости нефти.

Как украинские цены зависят от мировых?

Для Украины вопрос особенно актуален, ведь мы импортируем топливо. Об этом Владимир Петренко, основатель группы компаний UPG, рассказал для ЭП. По его словам есть несколько факторов, которые влияют на стоимость топлива на украинских АЗС.

Первый и самый важный – мировая цена нефти и нефтепродуктов. Поскольку сейчас мы импортируем 100%, то ориентируемся исключительно на европейские биржевые индикаторы. Там формируется средняя/оптовая цена, по которой покупаем продукт и это соответственно влияет на стоимость уже в Украине.

В частности важно учитывать ситуации, как сейчас. Из-за геополитической нестабильности возможны колебания в цене, ведь биржи реагируют на опережение.

Еще один фактор – валютный.

Поскольку закупки происходят в евро или долларах, курс гривны влияет на конечную стоимость. Даже если котировки нефтепродуктов стабильные, девальвация национальной валюты повышает гривневую себестоимость импорта,

– объяснил Петренко.

В частности он добавил, что влияет на ситуацию логистика, которая с военными вызовами в Украине изменила цену нефтепродуктов. С одной стороны – хорошо, что удалось сформировать новые пути поставки, однако с другой – конечная стоимость выросла.

Также Петренко добавил, что на стоимость влияют налоги и акцизы. И даже когда мировые цены уменьшаются, цена на топливо в Украине не всегда будет соответствующей. Такая "политика" является реакцией на приближение Украины к европейским стандартам, по которым каждый литр топлива облагается налогом на треть стоимости.

Также часть стоимости составляют операционные расходы на поддержку работы и содержание АЗС.

