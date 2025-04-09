Трамп спровоцировал стремительные изменения на рынке нефти
- Цены на нефть выросли после заявлений Трампа об увеличении тарифов для Китая до 125% и паузу на 90 дней для тарифов других стран.
- Цена нефти Brent выросла на 2,9%, а нефть WTI - на 3,22%, актуальные цены: Brent - 65,21 доллара, WTI - 62,17 доллара за баррель.
Цены на нефть вернулись к росту после важного решения президента США. Дональд Трамп сделал несколько важных заявлений о пошлинах.
Мировые цены на нефть на сегодня
Во время торгов в среду, 9 апреля, нефть стремительно растет в цене. Ранее эталонные бренды нефти обвалились до минимума с февраля 2021 года, сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters.
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Цены на нефть вернулись к росту, поскольку Дональд Трамп сделал несколько заявлений по тарифам. Во-первых, президент США заявил, что увеличит тарифы для Китая до 125%. Напомним, что это не впервые США вводят дополнительные тарифы на импорт из Китая за последние дни. Во-вторых, Трамп сообщил, что поставит на паузу на 90 дней тарифы для других стран мира.
Сколько стоит нефть сегодня
Цена нефти Brent выросла на 1,82 доллара или на 2,9%. Сорт нефти торгуется на уровне 64,64 доллара за один баррель. Сырье West Texas Intermediate прибавило в цене 1,92 доллара или 3,22%. Стоимость американской нефти выросла до 61,50 доллара за баррель.
Согласно данным Bloomberg, актуальные цены на нефть остановились на таких уровнях:
Фьючерсы на нефть марки Brent стоят 65,21 доллара за баррель (+3,80%);
- Контракты WTI торгуются на уровне 62,17 доллара за баррель (+4,35%).