Саудовская Аравия сделала тревожное предупреждение: сколько стоят баррели нефти Brent и WTI
В течение дня цены на нефть демонстрировали положительную динамику, хотя последние цифры свидетельствуют об определенных корректировках. Как к этому причастна Саудовская Аравия – читайте в материале 24 канала.
Актуальные данные о ценах на нефть
Во вторник, 25 октября, марка нефти Brent завершает день с ценой на уровне 92,95 доллара за баррель. С начала сессии котировки этой марки упали на 0,33%, согласно данным Finance! Yahoo. В то время как по сравнению с предыдущим торговым днем, нефть подешевела на 0,50 доллара.
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В то время как контракты на американскую марку нефти – West Texas Intermediate – стоят 84,98 доллара за баррель, что на 0,17 доллара больше чем днем ранее. В то же время, за сегодняшнюю торговую сессию эта марка выросла в цене 0,48%. В общем, обе марки дня в течение дня росли в цене, несмотря на то, что день они завершают с разной динамикой.
По данным Bloomberg, стоимость нефти остановилась на следующих уровнях:
- Марка нефти Brent торгуется на уровне 93,00 доллара за баррель (-0,42 доллара);
- Баррель американской нефти WTI торгуется по цене 85,04 доллара за баррель (+0,23 доллара).
Что происходит на рынке нефти
На 25 октября одним из ключевых факторов влияния на рынке нефти стал доллар, существенно ослабивший свои позиции против корзины из 6 валют основных торговых партнеров США.
Кроме того, важную роль сыграли заявления министра энергетики Саудовской Аравии о проблемах поставки сырья, пишет Reuters. Он выделил следующие моменты:
- Использование запасов энергоносителей – механизм манипуляции рынками;
- Потеря резервов может быть болезненной в ближайшие месяцы.
Прогнозы по ценам на нефть от профессионалов:
- Эксперты Goldman Sachs ожидают, что стоимость нефти марки Brent может возрасти до 130 долларов за баррель до конца 2022 года. Подчеркивают, что на рынке фиксируют дефицит даже несмотря на замедление экономического роста, так что это тянет цены вверх.
- В то время как эксперты из Bank of America считают, что в этом году нефть WTI в среднем может торговаться по цене в 100 долларов, тогда как в 2023 году цена упадет до 95 долларов за баррель.
- Если же сценарий с рецессией станет реальностью, то прогнозируют, что нефть может обвалиться до 65 долларов в этом году с последующим падением до 45 долларов в 2023 году. Это ведь непосредственно повлияет на спрос, согласно отчету Citigroup.
- В Fitch Solutions в новом прогнозе отметили, что в 2022 году стоимость баррелей Brent может достигнуть 105 долларов, тогда как в следующем году снизится до 85 долларов за баррель.