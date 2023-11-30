Рынок нефти ожидает решения ОПЕК+: как реагируют цены на Brent и WTI
Последний день торгов в ноябре нефть начала с роста. Главным фактором влияния на рынке нефти остается встреча ОПЕК+, на которой могут принять важное решение по объемам добычи. Больше о последних изменениях на рынке читайте в материале 24 Канала.
Как изменилась цена нефти
В четверг, 30 Ноября, фьючерсы на нефть Brent торгуются с ценой на уровне 83,23 доллара за баррель. Сырье выросло в цене на 13 центов или 0,2%.
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В то же время, стоимость контрактов на нефть, известная под брендом WTI, подорожала на 17 центов или 0,2%. Цена американского сырья колеблется на уровне 78,03 доллара за баррель, информирует издание Reuters.
Согласно данным Bloomberg, актуальные ц ины на нефть колеблются на следующих уровнях:
- Нефть Brent сейчас стоит 83,62 доллара за баррель (+0,63%);
- Марка WTI торгуется на уровне 78,52 доллара за баррель (+0,50%).
Что происходит на рынке нефти
На стоимость нефти повлияли настроения инвесторов, сохраняющих осторожность в преддверии ожидаемого сокращения объемов добычи сырья странами-членами ОПЕК+. Хотя в картеле есть страны, стремящиеся увеличить объемы добычи нефти. Речь идет об Анголе и Нигерии. Пока не ясно, удастся ли группе решить эти разногласия.К теме! Предыдущую торговую сессию нефть завершила с ростом почти на 2% на фоне ожиданий будущего решения ОПЕК+. При этом речь идет об обеих эталонных марках нефти.
Кроме того, фактором влияния стали новые данные о второй экономике мира – Китае, фиксирующей замедление темпов роста. В Поднебесной второй месяц подряд сокращается производственная деятельность. Reuters.