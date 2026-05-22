Прогноз цен на нефть неутешительный: сколько она будет стоить до конца года

Стоимость нефти будет оставаться высокой. В частности, в течение года средняя цена на марку Brent, вероятно, будет колебаться в диапазоне от 81 до 100 долларов за баррель.

Почему цена на нефть будет оставаться высокой?

Высокая цена нефти Brent объясняется именно значительной премией за геополитический риск. Она, вероятно, будет находиться в пределах 5 – 15 долларов за баррель, сообщает Bloomberg.

Важно! Как сообщает издание Trading Economics, цена Brent сейчас – 104,42 доллара за баррель.

Основным риском будет оставаться именно ситуация на Ближнем Востоке. В частности, закрытие Ормузского пролива. Нужно понимать, что сейчас фактически, заблокирован один из ключевых путей поставки нефти.

Известно, что некоторые суда таки проходят Ормузский пролив, однако это происходит с согласия иранских сил. Полное восстановление движения через этот путь будет проблемным даже, если блокировка закончится. В частности, из-за минирования и значительных рисков для безопасности.

Обратите внимание! Сейчас, как считают эксперты, перебои в мировых поставках могут составлять от 3 до 7 миллионов баррелей нефти в сутки.

Какие еще факторы важны для нефтяного рынка сейчас?