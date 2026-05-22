Прогноз цен на нефть неутешительный: сколько она будет стоить до конца года
Стоимость нефти будет оставаться высокой. В частности, в течение года средняя цена на марку Brent, вероятно, будет колебаться в диапазоне от 81 до 100 долларов за баррель.
Почему цена на нефть будет оставаться высокой?
Высокая цена нефти Brent объясняется именно значительной премией за геополитический риск. Она, вероятно, будет находиться в пределах 5 – 15 долларов за баррель, сообщает Bloomberg.
Важно! Как сообщает издание Trading Economics, цена Brent сейчас – 104,42 доллара за баррель.
Основным риском будет оставаться именно ситуация на Ближнем Востоке. В частности, закрытие Ормузского пролива. Нужно понимать, что сейчас фактически, заблокирован один из ключевых путей поставки нефти.
Известно, что некоторые суда таки проходят Ормузский пролив, однако это происходит с согласия иранских сил. Полное восстановление движения через этот путь будет проблемным даже, если блокировка закончится. В частности, из-за минирования и значительных рисков для безопасности.
Обратите внимание! Сейчас, как считают эксперты, перебои в мировых поставках могут составлять от 3 до 7 миллионов баррелей нефти в сутки.
Какие еще факторы важны для нефтяного рынка сейчас?
Сейчас трейдеры сосредоточены именно на защите от колебания цен. В частности, хедж-фонды ощутимо сократили ставки на то, что нефть подорожает. В то же время рынок активно планирует работать над разработкой стратегии для страхования от рисков.
США планируют увеличивать добычу сланцевой нефти. Если опираться на прогноз американского Управления энергетической информации, уже в 2027 американцы могут получить рекордное количество этого сырья. Добыча, вероятно, достигнет 14,1 миллиона баррелей в сутки.