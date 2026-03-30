Brent рекордно дорожает: как изменилась стоимость нефти из-за войны на Ближнем Востоке

Нефть продолжает дорожать. Марка Brent направляется к рекордному месячному росту. Это стало следствие атаки йеменских хуситов на Израиль.

Какова сейчас ситуация с нефтью?

Сейчас рынок не ожидает, что война на Ближнем Востоке завершится в ближайшее время, сообщает Reuters.

Читайте также Есть риски для мировой экономики, – эксперт спрогнозировал, что будет с нефтяным рынком

Интересно! Как показывает статистика, в этом месяце Brent подорожала почти на 59%. Это самый стремительный месячный скачок.

Рынок практически отверг перспективу переговорного завершения войны, несмотря на заявления Трампа о продолжающихся "прямых и косвенных" переговорах с Ираном, и готовится к резкой эскалации военных действий, что является оптимистичным сигналом для сырой нефти, с огромной неопределенностью относительно времени и характера результата,

– указывает основательница компании по анализу рынка нефти Vanda Insights Вандана Хари.

Заметим, Трамп сообщал, что США и Иран проводят встречи. Они происходят прямо и косвенно.

Иран эту информацию не подтверждает. К тому же:

на Ближний Восток прибыло больше американских военных;

а израильские военные сообщили о проведении атак на инфраструктуру иранского правительства.

Какая сегодня стоимость нефти?

Кроме приведенных выше факторов, цена нефти зависит от марки, сообщает ресурс Trading Economics. Сегодня расценки изменились так:

Нефть марки Brent имеет цену – 115,63 доллара за баррель.

Американская нефть WTI – 101,57 доллара за баррель.

Российская Urals – 109,69 доллара за баррель

Что важно знать о ситуации на Ближнем Востоке?