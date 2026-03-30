Укр Рус
30 марта, 12:40
3

Brent рекордно дорожает: как изменилась стоимость нефти из-за войны на Ближнем Востоке

Анастасия Зорик
Основные тезисы
  • Цена нефти марки Brent выросла почти на 59% в этом месяце из-за эскалации конфликта на Ближнем Востоке.
  • Сегодня стоимость нефти марки Brent составляет 115,63 доллара за баррель, а американская WTI – 101,57 доллара за баррель.

Нефть продолжает дорожать. Марка Brent направляется к рекордному месячному росту. Это стало следствие атаки йеменских хуситов на Израиль.

Какова сейчас ситуация с нефтью?

Сейчас рынок не ожидает, что война на Ближнем Востоке завершится в ближайшее время, сообщает Reuters.

Интересно! Как показывает статистика, в этом месяце Brent подорожала почти на 59%. Это самый стремительный месячный скачок.

Рынок практически отверг перспективу переговорного завершения войны, несмотря на заявления Трампа о продолжающихся "прямых и косвенных" переговорах с Ираном, и готовится к резкой эскалации военных действий, что является оптимистичным сигналом для сырой нефти, с огромной неопределенностью относительно времени и характера результата, 
– указывает основательница компании по анализу рынка нефти Vanda Insights Вандана Хари.

Заметим, Трамп сообщал, что США и Иран проводят встречи. Они происходят прямо и косвенно.

Иран эту информацию не подтверждает. К тому же:

  • на Ближний Восток прибыло больше американских военных;
  • а израильские военные сообщили о проведении атак на инфраструктуру иранского правительства.

Какая сегодня стоимость нефти?

Кроме приведенных выше факторов, цена нефти зависит от марки, сообщает ресурс Trading Economics. Сегодня расценки изменились так:

  • Нефть марки Brent имеет цену – 115,63 доллара за баррель.
  • Американская нефть WTI – 101,57 доллара за баррель.
  • Российская Urals – 109,69 доллара за баррель

Что важно знать о ситуации на Ближнем Востоке?

  • Война на Ближнем Востоке началась еще 28 февраля. Ранее она распространялась именно на Персидский залив и создавала значительные трудности, по прохождению через Ормузский пролив. Однако теперь ситуация стала более напряженная. Фактически, сейчас конфликт распространился на Красное море. К тому же он коснулся Баб-эль-Мандебского пролива, а он является – одним из важнейших в мире узких пунктов для транспортировки сырой нефти и нефтепродуктов.

  • Для понимания, Саудовская Аравия "перенесла" свой нефтяной экспорт из Ормузского пролива в порт Янбу в Красном море. Аналитики говорят, что, если будет нарушен и этот путь, то указанную нефть направят в египетский Суэцко-Средиземноморский трубопровод (SUMED).