Цена на нефть продолжает падать: всё из-за соглашения между Ираном и США

Стоимость нефти снижается. Она продолжает падать на фоне того, что США и Иран достигли мирного соглашения. Кроме того, рынок ожидает открытия Ормузского пролива.

Сколько стоит баррель нефти 17 июня 2026 года?

Стоимость барреля нефти зависит от марки, сообщает издание Trading Economics.

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По состоянию на 17 июня цены следующие:

Нефть марки Brent сегодня стоит 78,83 доллара за баррель.

Американская нефть WTI — 75,86 доллара за баррель.

Российская Urals — 64,16 доллара за баррель.

Что влияет на стоимость нефти?

Сдерживающее влияние на рост цен на нефть оказывает неопределенность относительно сроков открытия Ормузского пролива, сообщает Reuters.

Путь к нормализации остается далеко не простым. Хотя политические договоренности могут продвигаться вперед, физическое движение танкеров через пролив еще не полностью возобновилось,

– отмечает старший рыночный аналитик Phillip Nova Приянка Сачдева.

Соглашение между США и Ираном предусматривает, что сначала Тегеран должен открыть Ормузский пролив. А затем американские силы разблокируют иранские порты.

Нужно понимать, что Ормуз – это чрезвычайно важный путь. По нему проходила пятая часть мировой нефти и газа. Однако после начала войны на Ближнем Востоке движение по этому маршруту было ограничено. Ведь Иран почти полностью заблокировал Ормузский пролив.

Несмотря на договоренности между Ираном и США, полного прекращения огня не произошло. В частности, стало известно об израильской атаке.

Во вторник израильские беспилотники нанесли удары по трем транспортным средствам на юге Ливана, убив как минимум четырех человек и ранив еще нескольких,

– сообщает издание со ссылкой на Национальное информационное агентство Ливана.

Трамп раскритиковал Израиль за эту атаку. В свою очередь, израильское руководство дистанцировалось от мирного соглашения между США и Ираном. Соответственно возникают вопросы относительно соблюдения этого режима.

Отметим, что Вашингтон и Тегеран пока не заключают окончательное мирное соглашение. Это предварительные договоренности. Далее у сторон будет еще 60 дней, чтобы согласовать ряд важных вопросов. В частности, ядерную программу Ирана.