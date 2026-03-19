Цена нефти летит вверх: стали известны последствия новой атаки Ирана

Цена нефти продолжает расти. В частности, эталонная марка Brent взлетела почти на 5 долларов за баррель. Это произошло после новой атаки Ирана на несколько объектов, находящихся по всему Ближнему Востоку.

Что влияет на цену нефти?

"Решающим" стал удар Израиля по газовому месторождению Южный Парс, сообщает Reuters.

После того как это произошло, Трамп обратился к Ирану. Американский президент пообещал, что Израиль не повторит атаки по Южному Парсу, если иранские силы не начнут войну против Катара.

Важно! Южный Парс – сверхважная точка. Это иранский сектор крупнейшего в мире месторождения природного газа. Указанный объект Иран "делит" с Катаром.

К тому же Трамп пообещал действовать, если Иран таки захочет напасть на Катар. Нужно понимать, что Доха является сейчас союзником Вашингтона.

Цены на нефть, как ожидается, будут оставаться поддерживаемыми, поскольку новые удары Ирана по энергетической инфраструктуре Ближнего Востока усиливают региональную напряженность, без признаков деэскалации конфликта или ближайшего восстановления Ормузского пролива,

– указала рыночный стратег Moomoo ANZ Тина Тенг.

Какие сейчас цены на нефть?

По данным сервиса Trading Economics, стоимость нефти, в зависимости от марки такова:

Нефть марки Brent стоит – 117,49 доллара за баррель.

стоит – 117,49 доллара за баррель. Американская нефть WTI – 99,43 доллара за баррель.

– 99,43 доллара за баррель. Российская Urals – 103,83 доллара за баррель.

Как развивается ситуация на Ближнем Востоке сейчас?