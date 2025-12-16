Важный металл снижается в цене: без него не работает промышленность
- Цена трехмесячных фьючерсов на медь в Лондоне упала ниже 11 600 долларов за тонну из-за опасений инвесторов и ожидания важных данных из США.
- Goldman Sachs Group изменила прогноз цен на медь в 2026 году, повысив ожидаемую стоимость до 11 400 долларов за тонну, учитывая возможное ограничение импорта США.
Цена меди несколько упала. Стоимость этого металла снизилась в том числе из-за опасений инвесторов. дело в том, что скоро должна состояться публикация важных данных из США.
Что происходит с ценой на медь сейчас?
Именно опубликованные данные укажут на то, что, вероятно, будет с ключевой ставкой в будущем, сообщает 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.
Читайте также Правда шокирует: эта тройка контролирует российские приарктические запасы редкоземельных элементов
Как известно, сегодня трехмесячные фьючерсы в Лондоне упали ниже 11 600 долларов за тонну. Особенно это ощутимо на фоне их роста на 1% в понедельник.
Также на цену меди влияют сейчас:
- ослабление акций и рисковых активов;
- сокращение поставок, которое возникло на некоторых крупнейших шахтах мира;
- ожидания введения тарифа со стороны администрации Трампа на рафинированный металл (то есть, очищенный от примесей до высокой степени чистоты).
Ожидания относительно будущего тарифа должны удерживать цену на медь в США на уровне выше Лондонской биржи металлургии и стимулировать накопление запасов в США,
– указывают аналитики Goldman Sachs Group в своем прогнозе.
Goldman Sachs Group изменила свой прогноз цен на медь в 2026 году. Теперь стоимость металла ожидается выше. На ситуацию повлияло то, что в первой половине следующего года считается менее вероятным потенциальное ограничение импорта США, сообщает Bloomberg.
Эти эксперты изменили свой прогноз на 2026 год так:
- теперь в следующем году ожидается цена меди за тонну – 11 400 долларов;
- ранее это значение прогнозировалось на уровне – 10 650 долларов.
Интересно! В этом году стоимость меди за тонну выросла почти на треть. Если опираться на нынешние тенденции, то этот металл очевидно находится на пути к сильнейшему годовому показателю, которого не было с 2009 года.
Какова ситуация с ценой других металлов 16 декабря?
Никель дешевеет седьмой день подряд. Стоимость этого металла упала на 0,5% – до 14 275 долларов за тонну. Для понимания, это самая длинная серия потерь, начиная с середины июня.
Стоимость свинца сейчас несколько выросла. Цены на алюминий не изменились. А вот цинк и олово – подешевели.