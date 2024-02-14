Такого не было с 2021 года: биткоин обновил два важных рекорда

Самая известная цифровая монета в мире стремительно растет в цене. Более того, биткоин обновил несколько важных рекордов.

Всего два дня назад цена биткоина выросла выше 50 тысяч долларов за монету впервые с 2021 года. Однако криптовалюта продолжает тестировать новые вершины на рынке, информирует 24 Канал.

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Биткоин обновил несколько важных уровней

Во время торгов в среду, 14 февраля, стоимость биткоина пересекла отметку в 51 тысячу долларов за монету. Последний раз цифровая монета демонстрировала такой результат в декабре 2021 года. На момент создания этого материала, курс биткоина колеблется на уровне 51 324 долларов за штуку, по данным CoinMarketCap.

Рыночная капитализация криптовалюты, которая является флагманом рынка, сейчас составляет чуть более 1 триллиона долларов. Это также рекордный уровень для биткоина с конца 2021 года. Всего за последние 24 часа стоимость цифровой монеты выросла почти на 3%, а за неделю – на 19,68%, за месяц – 19,74%.