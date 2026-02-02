Заработать не удастся: как упал биткоин сегодня

Биткойн стремительно снижается. Он упал до уровня ниже 80 тысяч долларов. Такого не было с момента, когда эта крипта снижалась из-за заявлений Трампа, относительно тарифов.

Какова ситуация с биткойном сейчас?

По состоянию на 6 утра, в Нью-Йорке цена этой крипты несколько увеличилась. В то же время биткойн не восстановился, он стоил чуть меньше 77 500 долларов, сообщает Bloomberg.

Читайте также Доходы России от ключевой отрасли падают: сколько на самом деле получает Москва

В январе биткойн потерял почти 11%, что стало его четвертым подряд месячным падением – самой длинной серией потерь с 2018 года, во время краха, наступившего после бума первичных предложений монет в 2017 году. Его последний спад происходит на фоне широких рыночных беспорядков,

– указывает издание.

Аналитики ожидают, что биткойн сможет получить сильную поддержку, если упадет до 70 000 долларов. Но к этой крипте будет несколько утрачено доверие.

Заметим, что на падение биткойна повлияли недавние заявления Трампа. Речь идет о том, что американский президент стремится сменить главу ФРС. Напомним, срок полномочий у Джерома Пауэлла заканчивается в мае. Вместо него, Трамп предложил своего кандидата – Кевина Уорша.

Сколько стоит биткоин сейчас?

На момент написания публикации, биткоин несколько вырос. Его цена сейчас – 77 842,80 долларов, сообщает investing.com.



Как изменилась стоимость BTC из-за заявления Трампа 2 февраля 2026 года / Скриншот с сервиса investing.com

Что происходило со стоимостью биткойна ранее?