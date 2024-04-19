Биткоин обвалился ниже 60 тысяч долларов перед тем, как снова резко взлететь в цене

До халвинга биткоина остались буквально часы. При этом криптовалюта фиксирует резкие изменения на рынке.

Резкие колебания биткоина на рынке

В пятницу, 19 апреля, цена биткоина (далее BTC) выросла выше 64 тысяч долларов за монету. Цифровая монета восстановила свои позиции на рынке после обвала до менее, чем 60 тысяч долларов за монету.

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Напомним, что рынок криптовалют известен своей волатильностью. Тем более биткоин продолжает фиксировать ценовые обвалы и взлеты накануне халвинга.

Что такое халвинг Это фундаментальный процесс, во время которого фиксируют уменьшение вознаграждения за майнинг и проверку новых блоков на 50%. В результате майнеры зарабатывают только половину количества BTC за добытый блок. Это событие происходит каждые 4 года. На этот раз вознаграждение упадет с 6,25 BTC до 3,125 BTC за блок.

Другие криптовалюты также выросли в цене. В частности, Ethereum прибавил в цене более 3%, тогда как Solana подорожала примерно на 10%. В то же время добавляют, что не только халвинг влияет на динамику биткоина на рынке.

Какие еще факторы влияют на биткоин

Криптовалюта также существенно подорожала из-за атаки Ирана на Израиль. В субботу, 13 апреля, цена биткоина приблизилась к 70 тысячам долларов. Также выделяют такие факторы, как объемы торгов и данные об инфляции в США.

На момент создания этого материала на рынке фиксируют такую динамику: