Цена биткоина может взлететь до 100 тысяч долларов: факторы влияния и другое мнение

Соучредитель компании Nexo, которая специализируется на кредитах в криптомире, прогнозирует, что в 2022 году биткоин ждет новый успех. Однако профессор из британского университета говорит о стремительном обвале.

Компания Nexo претендует на звание крупнейшего в мире кредитного учреждения в области цифровых финансов. Эта фирма выдала кредиты на сумму более 6 миллиардов долларов и управляет активами более 2,5 миллиона пользователей во всем мире.

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Биткоин может взлететь до 100 тысяч долларов

Антони Тернечев считает, что к середине 2022 года стоимость биткоина может взлететь до 100 тысяч долларов за монету. На момент создания этого материала актуальная цена самой популярной цифровой монеты в мире колеблется на уровне 46 619 долларов за монету. Рыночная капитализация криптовалюты составляет 882 миллиарда долларов, информирует CoinDesk. Тренчев выделил два фактора, которые будут способствовать взлету биткоина:

учреждения "укрепляют свои казны" и наполняют их криптовалютой (но не дал никаких примеров). С другой стороны, компании MicroStrategy и Square известны тем, что покупали значительные объемы биткоина;

его прогноз, что "дешевые деньги" никуда не исчезнут, что станет благом для криптовалют.

Контроль над сектором криптовалют со стороны регуляторов и резкие колебания цен также могут повлиять на перспективы биткоина.

Прогноз относительно цены биткоина в 2022 году / Фото Getty Images

Что такое "дешевые деньги" Речь идет о денежно-финансовой политике по удержанию процентных ставок на низком уровне, проводимой с целью стимулирования экономической деятельности путем снижения стоимости кредитов и инвестиций.

В эпоху пандемии биткоин был одним из главных лидеров, цена которого выросла более чем на 60% в 2021 году, несмотря на то, что криптовалюта была далеко от своего исторического максимума – почти 69 тысяч долларов за монету. Для сравнения:

фондовый индекс S&P 500 вырос почти на 27% за аналогичный период,

за аналогичный период, в то время как индексы Dow и Nasdaq поднялись на 18,73% и 21,39% в 2021 году соответственно.

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Другой сценарий

Однако не все поддерживают ожидания соучредителя Nexo. Некоторые эксперты считают, что биткоин может стремительно обрушиться уже в ближайшие месяцы. Профессор финансов из университета Кэрол Александр заявила, что видит падение биткоина до 10 тысяч долларов за монету в 2022 году. Фактически это уничтожит все успехи криптовалюты за последние полтора года.